Москва, 6 июля, 2016, 08:42 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть 6 июля резко снижаются на фоне бегства инвесторов из рискованных активов в иену, госбумаги и золото, свидетельствуют данные The ICE Futures Europe.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По состоянию на 8:37 мск цена сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent составила $47,95 за баррель, она снизилась на 4,484%.

Нефть марки WTI с поставкой в августе к этому времени подешевела на 4,815% и составила $46,52 за баррель.

Снижение нефтяных цен происходит на фоне неопределенности после итогов референдума в Великобритании о членстве в ЕС. Также на цены на сырье влияют данные о росте числа буровых установок и увеличении добычи в ряде стран — производителей сырья.