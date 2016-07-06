Улан-Удэ, 6 июля, 2016, 08:40 — ИА Регнум. В Бурятии 6 июля зарегистрировано 16 действующих лесных пожаров на общей площади около 4,2 тыс. га в Заиграевском, Мухоршибирском, Хоринском, Курумканском, Прибайкальском, Северо-Байкальском, Селенгинском, Баргузинском районах и в Баргузинском заповеднике. Об этом ИА REGNUM сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ).

wallpapercraze.com Лесной пожар

Еще 10 очагов на общей площади около 300 га локализованы в Мухоршибирском, Тарбагатайском, Баргузинском, Бичурском, Иволгинском, Кабанском, Северо-Байкальском, Хоринском районах.

За прошедшие сутки лесная охрана ликвидировала 13 лесных пожаров в семи районах республики на общей площади более 46 га. Эти пожары потушили в первые сутки после обнаружения на незначительной площади, уточнили в агентстве.

Лесные пожары в регионе тушат более 950 человек — сотрудники лесной охраны, федерального резерва ФБУ «Авиалесоохрана», парашютисты-пожарные Забайкальской базы авиационной охраны лесов, местные жители, МЧС и арендаторы. Применяется 138 единиц тяжелой и лесопожарной техники.

«Сейчас идет переброска сил и средств в Хоринский район республики, где зарегистрировано шесть действующих и один локализованный очаг. Все они возникли из-за гроз в труднодоступных местах. Тушение осложняет жаркая погода и порывистый ветер. Туда направлены специалисты лесной охраны из Еравнинского, Кудунского, Кижингинского, Витимского лесхозов. Также идет передислокация парашютистов-пожарных Забайкальской базы авиационной охраны лесов. Тяжелая техника будет доставлена из Иволгинского и Заиграевского лесхозов», — говорится в сообщении РАЛХ.

За прошедшие сутки в Бурятии было обнаружено восемь очагов на общей площади около 20 га в пяти районах.

Всего с начала пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрировано 511 очагов, общая площадь, пройденная огнем, составляет более 105 тысяч га. «В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество пожаров уменьшилось на 45,9%, пройденная пожарами площадь — на 70,5%», — подытожили в ведомстве.

Добавим, на сегодняшний день в регионе установилась аномально жаркая погода. Сохраняется высокий класс пожарной опасности. В большинстве районов Бурятии действует режим чрезвычайной ситуации. Доступ в лес для населения запрещен.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 5 июля в Улан-Удэ прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. В ходе заседания глава МЧС России Владимир Пучков потребовал принять дополнительные меры по тушению лесных пожаров и их профилактике в Бурятии.

5 июля в регионе общая площадь действующих пожаров составляла около 3,9 тыс. га.