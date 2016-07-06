Вашингтон, 6 июля, 2016, 08:37 — ИА Регнум. Голливудский актёр, кинорежиссёр, сценарист и продюсер Сильвестр Сталлоне сегодня, 6 июля, празднует своё 70-летие. Актёр снялся более чем в 50 кинолетнах.

chicagotribune.com Сильвестр Сталонне

Кинодебютом Сталлоне стал фильм 1970 года «Итальянский жеребец», в котором будущая знаменитость сыграл роль молодого человека Стада. В этом же году актёр снялся в лентах «Любовники и другие незнакомцы» (роль гостя на свадьбе) и «Негде скрыться» (роль Джерри Сэвиджа).

Наибольшую известность актёру принесла роль Рокки Бальбоа в фильме «Рокки» (1976 год), а затем — роль Джона Рэмбо в фильмах о ветеране Вьетнамской войны («Рэмбо: первая кровь» и его сиквелы). В этих фильмах Сталлоне участвовал не только как актёр, но и как создатель образов своих героев и сценарист.

За роль Рокки Бальбоа Сталлоне получил премию «Золотой глобус». Актёр также является лауреатом премий «Сатурн», «Сезар» и «Critics' Choice Movie Awards». За заслуги в популяризации бокса (фильмы о Рокки) Сталлоне 12 июня 2011 года был введён в Международный зал боксёрской славы.