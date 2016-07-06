Москва, 6 июля, 2016, 08:31 — ИА Регнум. Сегодня, 6 июля, тон торгам задаёт британский фунт. В Азии он ослабился к доллару на 150 пунктов (-1,16%), до 1,2873. На этом фоне нефть подешевела на 1,21%, до 47,61. Ничего не остается, как с открытия торговой сессии на Московской бирже ожидать ослабления национальной валюты, считает аналитик Альпари Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Российский рубль

«Британец запустил новую волну ослабления рубля. В первой половине дня ослабление рубля к доллару будет сдержанным. Днем российский Минфин проведёт два аукциона по размещению ОФЗ общим объёмом до 30 млрд рублей. Серьёзная поддержка для национальной валюты», — сказал Антонов.

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«Если стоимость Brent не поднимется выше 48 долларов за баррель, то ближайшим уровнем сопротивления для курса доллара выступит ценовой уровень 65,13 рубля. Прорыв уровня 65,40 рубля откроет спекулянтам дорогу на 66,33 рубля», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком РФ на 6 июля, вырос на 77,74 копейки — до 71,6327 рубля, курс доллара увеличился на 58,32 копейки — до 64,2676 рубля. Цена на нефть марки Brent опустилась на 0,33%, до 47,80 доллара за баррель.