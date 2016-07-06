Лондон, 6 июля, 2016, 08:11 — ИА Регнум. В первом туре выборов главы Консервативной партии Великобритании, начавшихся накануне, 5 июля, победила министр внутренних дел страны Тереза Мэй: её поддержали 165 депутатов из 329, передаёт ВВС.

myactimes.com Тереза Мэй

На втором месте оказалась министр энергетики Великобритании Андреа Лидсом: за неё отдали голоса 66 депутатов. Министра юстиции Великобритании Майкла Гоува поддержали 48 депутатов, министра труда и пенсий Стивена Крэбба — 34 депутата. Стоит отметить, что Крэбб отказался от участия в выборах и поддержал Мэй.

Победительница первого тура прокомментировала свой успех словами о «большой предстоящей работе»: предстоит вновь объединять как партию, так и страну после того, что на референдуме 23 июня было решено выйти из состава Европейского союза. Также предстоит вести переговоры о выходе страны из ЕС.

Отмечается, что следующий тур выборов пройдёт 7 июля. Процесс избрания лидера консерваторов предусматривает несколько этапов. Окончательные результаты будут объявлены 9 сентября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 июля бывший министр Великобритании по делам коммун и местного самоуправления Эрик Пиклс заявил, что Мэй должна оставить свою жесткую позицию относительно трех миллионов граждан Евросоюза, проживающих в стране. Он считает, что это люди, которые могут работать, где угодно в мире, и им надо дать понять, что Великобритания хочет, чтобы они оставались в стране, в рамках британской экономики.

Читайте также: От Мэй потребовали оставить жесткую позицию относительно мигрантов из ЕС