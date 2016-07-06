Варшава, 6 июля, 2016, 08:19 — ИА Регнум. После отмены Варшавой льготного режима пересечения границы с Россией (т.н. местное приграничное передвижение — МПП) пограничники республики задержали трёх россиян, планировавших въехать в Польшу.

wm.strazgraniczna.pl Польские пограничники у границы с Россией

Как уточняет Варминьско-Мазурский отдел Пограничной службы Польши, все три человека проживают в Калининградской области и ранее разыскивались польскими правоохранительными органами.

Первый задержанный россиян, по данным полиции, находился в розыске, объявленном районным судом приграничного с Калининградской области польского города Бранево. Также были задержаны две женщины, находившиеся в розыске на основании требования, выданного районным судом другого приграничного польского города Бартошице.

Во всех трёх случаях речь шла о неоплаченных административных штрафах.

ИА REGNUM напоминает, что 1 июля Польша уведомила Россию о приостановке действия режима МПП, функционирующего с 2012 года. Накануне губернатор Калининградской области Николай Цуканов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что льготный режим был выгоден, прежде всего, самим полякам.

«Вызывает сомнение необходимость такого решения, — сказал Цуканов. — Я уверен, что это ударит в большей степени не по калининградцам, а по полякам. Из 6 миллионов пересечений границы в год 4,5 миллиона происходили по соглашению МПП. При этом в 70% случаев этой услугой пользовались именно поляки».