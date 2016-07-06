Холмск, Сахалинская область, 6 июля, 2016, 07:56 — ИА Регнум. На Сахалине умер детёныш ларги (пестрой нерпы), избитый палками на берегу моря, сообщает руководитель фонда «Зеленый Сахалин» Александр Иванов.

amateurphotographer.co.uk Пестрая нерпа

По его словам, трехмесячный детеныш пролежал на волнорезе в городе Корсакове около недели. Зоозащитники пытались его спасти, у ларги были повреждены задние конечности, самостоятельно есть животное не могло — его кормили через зонд.

О том, что на берегу находится маленький тюлень, жительница города сообщила спасателям еще 1 июля. Весь следующий день горожане фотографировались с детенышем, дети, по словам очевидцев, били его палками — ветеринары обнаружили у него переломы ребер и сильные ушибы.

Активисты фонда «Зеленый Сахалин» доставили тюленя в реабилитационный центр 2 июля. Несмотря на усилия зоозащитников, в ночь на 5 июля детеныш умер, сообщает Life.