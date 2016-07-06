Вашингтон, 6 июля, 2016, 07:47 — ИА Регнум. Высокопоставленный американский военный — командующий ВВС США в Европе и Африке, генерал Фрэнк Горенц заявил, что российские пилоты, с которыми американским ВВС «часто приходится встречаться в воздушном пространстве», в основном проявляют высокий профессионализм. При этом случаются такие ситуации, когда отдельные экипажи ведут себя непонятно, пишет газета Air Force Times.

mil.ru Пилот самолета ВКС России

По словам Горенца, большинство перехватов российских военных профессиональны. «Но изредка возникают вопросы по поводу действий отдельных экипажей, когда хочется воскликнуть «Что они делают?», — отметил он.

Отмечается, что в наибольшей степени военное руководство США беспокоит максимальное сближение самолётов ВКС с американскими воздушными судами. В качестве примера издание приводит сближение российского Су-27 с самолётом-разведчиком RC-135U в январе 2016 года. Американское воздушное судно находилось в 30 милях от российских берегов. Тогда США заявили, что их самолёт совершал «самый обычный полёт».

В качестве другого примера приводится ситуация, произошедшая у берегов Камчатки в конце апреля. Действия российского МиГ-31, вылетевшего на перехват патрульного самолёта P-8 Poseidon, американцы назвали «небезопасными и непрофессиональными».

Издание также привело мнение компетентного источника в руководстве США, заявившего, что количество «небезопасных» с точки зрения США перехватов, «в действительности не увеличилось» с 2014 года, когда, по его словам, наблюдался пик. Эксперт пояснил, какое сближение считает волне безопасным — полёт на расстоянии 50 футов.

«Это для нас безопасно. Россия знает маршруты наших ежедневных полётов, они проходят по установившемуся графику», — сказал он.