Лион, Франция, 6 июля, 2016, 07:50 — ИА Регнум. Первый полуфинальный матч чемпионата Европы по футболу состоится 6 июля в Лионе между сборными Португалии и Уэльса, сообщает официальный сайт турнира.

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Встреча может превратиться в дуэль Криштиану Роналду и Гарета Бэйла, однако высока вероятность того, что обе команды приложат максимум усилий для нейтрализации лучших бомбардиров соперника.

Матч станет первой официальной встречей сборных Португалии и Уэльса, ранее они сыграли только три товарищеских матча.

Португальская сборная уже в пятый раз вышла в полуфинал чемпионатов Европы, тогда как для сборной Уэльса этот выход в полуфинал является дебютным. Напомним, валлийцы преодолели четвертьфинал, обыграв со счетом 3:1 бельгийскую сборную.

Успехи сборной Уэльса, забившей 10 голов в пяти матчах, связаны с Бэйлом и Аароном Рэмзи, но Рэмзи пропустит этот матч из-за дисквалификации. Вместе с потерей дисквалифицированного полузащитника Дэвиса, это заметно ослабит сборную Уэльса, играющую от обороны и на конратаках.

Что касается португальской команды, то она отличилась тем, что не выиграла ни одного матча чемпионата в основное время. Главный тренер португальцев Фернанду Сантуш демонстрирует полную уверенность в успехе, тогда как наставник валлийцев Коулмэн постоянно напоминает о необходимости придерживаться плана на игру.

Матч сборных Португалии и Уэльса состоится на новом стадионе Лиона, в 22:00 мск. Главным арбитром встречи назначен Юнас Эрикссон из Швеции.

Во втором полуфинальном матче 7 июля в Марселе сыграют сборные Франции и Германии.

Финал чемпионата Европы по футболу состоится 10 июля в Сен-Дени.