Барнаул, 6 июля, 2016, 07:41 — ИА Регнум. Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы администрации Барнаула Игоря Савинцева. Он обвиняется в превышении должностных полномочий, в покушении на присвоение и растрату вверенного имущества в особо крупном размере (ч.3 ст.30, ч.4 ст.160 УК РФ, ч.2 ст.286 УК РФ), — известила сегодня, 6 июля прокуратура Алтайского края. Речь идет о земельных участках, которые, по версии следствия, с августа 2009 года по апрель 2013 года Савинцев, в обход установленной законом процедуры, были переданы лицам, подконтрольным Савинцеву и членам его семьи. Причем выкупаная цена была гораздо ниже существующей, — выяснили следователи СУ Следственного комитета по Алтайскому краю.

Фото А.Чурилова, «Вечерний Барнаул» Бывший глава администрации Барнаула Игорь Савинцев

«Превышение Савинцевым своих должностных полномочий повлекло существенное нарушение прав и законных интересов юридических лиц, а также охраняемых законом интересов общества и государства. Был подорван авторитет, дискредитировано доверие органов местного самоуправления», — говорится в официальном сообщении прокуратуры.

Ко всему прочему, в действиях бывшего главы усмотрели покушение на присвоение и растрату вверенного ему имущества, находившегося в собственности муниципального образования — пяти земельных участков. Их общая рыночная стоимость превышала 60 млн рублей. Отчуждение земельных участков, по мнению заместителя прокурора Алтайского края Сергея Шухина, удалось предотвратить в связи с возбуждением уголовного дела и наложением ареста.

Как уже сообщало ИА REGNUM, экс-глава администрации Барнаула Игорь Савинцев успел уйти в отставку добровольно. Произошло это в августе 2005 года, после того как в мэрии Барнаула провели обыски.

В 2014 году в особо крупных — мошенничестве и растрате — был обвинен сын экс-мэра — Максим Савинцев. Последний являлся одним из фигурантов по делу УК «Доверие», и до января 2015 года ему удавалось скрываться от правоохранителей в Таиланде.

По ходатайству следователя Следственного комитета в отношении Игоря Савинцева была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Материалы уголовного дела облекли в более чем 30 томов. Теперь виновности Игоря Савинцева определит Центральный районный суд Барнаула.