Анкара, 6 июля, 2016, 07:20 — ИА Регнум. Власти Турции предъявили обвинения по делу о теракте в аэропорту Стамбула 17 задержанным, в числе которых 11 граждан России и 6 местных жителей. Как передает агентство DHA, всем фигурантам дела вменяется «членство в вооруженной террористической организации».

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

Решение об аресте подозреваемых (имена не называются) было принято после изучения материалов, среди которых свидетельские показания, видеозаписи с камер наблюдения, расшифровки телефонных переговоров.

Таким образом, общее число арестованных по делу о теракте в аэропорту Стамбула составило 30 человек. Ранее под стражу было заключено 13 человек. По словам главы Турции Реджепа Эрдогана, среди подозреваемых есть уроженцы Дагестана, Киргизии и Таджикистана.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 июня в международном аэропорту Ататюрка в Стамбуле прогремели 3 взрыва. В результате кровавой акции погибли 44 человека, в том числе 19 иностранцев. Ранения получили 239 человек.

Власти Турции возложили ответственность за теракт на террористическую организацию «Исламское государство» (запрещена в России), которая, однако, до сих пор не объявила о своей причастности к взрывам.

Читайте также: Чавушоглу: Турция напрямую борется с ИГИЛ