Вашингтон, 6 июля, 2016, 07:20 — ИА Регнум. Президент США Барак Обама призвал голосовать на президентских выборах за кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. Выступая перед избирателями в штате Северная Каролина, он заявил, что готов передать ей эстафету, сообщает Reuters.

amtvmedia.com Хиллари Клинтон и Барак Обама

По его словам, никогда еще не было кандидата — мужчины или женщины — который был бы более подготовлен для президентского поста. «Я сегодня здесь, потому, что верю в Клинтон», — сказал Обама.

Он выразил уверенность, что Клинтон сможет победить на выборах. «Я знаю, что Хиллари Клинтон сможет победить, и знаю, что она сможет выдержать эту гонку», — подчеркнул Обама. Он напомнил, что ранее она была прекрасным госсекретарем, при котором «политическая машина стала двигаться вперед».

В Северную Каролину Клинтон прибыла вместе с Обамой на президентском самолете.

Напомни, 2 июля Хиллари Клинтон была допрошена в ФБР по делу о служебной переписке. Скандал вокруг бывшей первой леди и экс-госсекретаря США разразился в марте 2015 года после того, как стало известно, что в период с 2009 по 2013 год, когда Клинтон руководила дипведомством, она отправляла письма не через специальную защищённую правительственную систему, а через личный электронный ящик.

После этого политик передала свою переписку — в общей сложности 55 тыс. электронных писем — Госдепартаменту США, который по решению суда обнародовал всё её содержание, за исключением секретных данных. Публикация переписки Клинтон была завершена 29 февраля этого года.