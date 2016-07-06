Барнаул, 6 июля, 2016, 07:18 — ИА Регнум. К отдыху в Турции россияне относятся неоднозначно. Если в европейской части страны спрос уже превышает предложение, то сибиряки, напротив, пока только присматриваются к новому-старому направлению. По крайней мере, жители Алтайского края точно, — об этом информируют корреспонденты телепроекта «Наши новости».

Барнаул

Дешевых путевок нет: по данным алтайских туроператоров, в трехзвездочном отеле сегодня можно отдохнуть не меньше, чем за 43−45 тысяч с одного человека.

Между тем, когда турецкие фрукты и овощи вновь появятся на прилавках алтайских магазинов, — большая тайна. Специалисты регионального управления Россельхознадзора говорят, они работают в прежнем режиме и готовы в любой момент уничтожить турецкий товар.

«Запрет пока не снят, всё остается по-прежнему, как было с января 2016 года», — подтвердил начальник отдела Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай Владислав Саков.

Между тем, специалисты заявляют: если запрет на турецкую продукцию все-таки не снимут, Алтайский край если и пострадает, то не существенно. В основном, на Алтае торгуют фруктами и овощами из Средней Азии.

Ранее ИД «Алтапресс» писал о том, что 1 июля барнаульское тургантство «Охота» объявило о начале продажи туров в Турцию. Барнаульцам предлагают полететь на курорты уже в середине июля. Причем несмотря на то, что снятие запрета на перелеты чартов пока по-прежнему только прорабатывается, агентство сообщает, что есть варианты как прямых чартерных перелётов, так и вылетов на регулярных рейсах с пересадкой в Стамбуле.