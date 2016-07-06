Москва, 6 июля, 2016, 07:20 — ИА Регнум. Вылет самолета Москва-Анапа был отложен из-за сообщения одного из пассажиров о взрывном устройстве, якобы находящемся в его багаже, передает ТРК «Звезда».

Аэропорт Внуково

Инцидент произошел в аэропорту «Внуково» незадолго до вылета самолета. Как пояснила пресс-секретарь аэропорта Мария Шаравина, мужчина 1987 года рождения направлялся в Анапу вместе с супругой и ребенком, в какой-то момент молодой человек заявил, что у него с собой бомба.

Позже он объяснил свои действия тем, что испугался первого в своей жизни перелета и неудачно пошутил, однако рейс был задержан для проверки.

«Капитан воздушного судна принял решение вызвать полицию и службу авиационной безопасности в такой ситуации. На данный момент, принято решение о повторном досмотре пассажиров и их багажа», — сообщила Шаравина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 июля во «Внуково» более чем на шесть часов был задержан вылет самолета Москва-Владивосток. Одна из пассажирок перед самым взлетом заявила о намерении покинуть самолет, так как она решила срочно развестись.

Несмотря на то, что девушку больше часа уговаривали не покидать самолет, она все же вышла, а вслед за ней высадили более 500 пассажиров, так как, согласно правилам, в случае отказа одного из пассажиров лететь борт должен быть досмотрен.