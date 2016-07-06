Петропавловск-Камчатский, 6 июля, 2016, 07:05 — ИА Регнум. Рыбперерабатывающий завод и комплекс для хранения нефтепродуктов получили статус особо значимых инвестиционных проектов на Камчатке. Как было заявлено на инвестиционном совете региона, частные компании вложат в их реализацию более 2,5 млрд рублей и обеспечат сотни рабочих мест для жителей полуострова, передает корреспондент ИА REGNUM.

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В частности, уже начата реализация проекта по строительству нефтекомплекса — оформлена проектно-сметная документация, проведены промышленная экспертиза и инженерно-геологические изыскания, получено разрешение на строительство, ведутся бетонные работы, заключены договоры поставки монтажных конструкций, резервуаров хранения и технологического оборудования.

Как рассказал директор по развитию предприятия «Морской Стандарт-Бункер» Борис Лаврентьев, общая стоимость проекта составляет 420 млн рублей. Планируется, что в промышленную эксплуатацию комплекс будет запущен в 2019 году.

«Бизнес-идея проекта состоит в обеспечении потребности предприятий Камчатского края и судоходных компаний, осуществляющих экологически чистую бункеровку судовым топливом в акватории Авачинской бухты», — пояснил Лавреньтев, напомнив, что комплекс уже входит в ТОР «Камчатка».

Что касается рыбоперерабатывающего завода, то его будет строить «Тымластский рыбокомбинат», чье предприятие не так давно сгорело в селе Тымлат на севере Камчатки. Сейчас предприниматели хотят построить новый завод, который будет выпускать 360 тонн готовой продукции в сутки.

«Социальный эффект проекта подразумевает под собой создание более 230 новых рабочих мест, бюджетный эффект — ежегодное увеличение налоговой базы на 197,6 млн рублей. Совокупная стоимость проекта составляет 2 млрд 4 млн рублей, в том числе 1,6 млрд рублей — заёмных средств и 400 млн — собственных», — рассказал заместитель генерального директора предприятия «Тымлатский рыбокомбинат» Максим Литвиненко, отметив, что ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 3 квартал 2018 года.

«Я разделяю мнение Минрыбхоза о том, чтобы поддержать этот проект. Это нужная работа для развития не только той территории, где данный завод будет строиться, но и в целом для края, — сказал на заседании инвестсовета губернатор Владимир Илюхин. — Мы этот проект поддерживаем, он нужный и важный, но необходимо уточнить, не отразится ли недавний пожар на заводе в Тымлате на реализации нового проекта».

Претендовать на получение статуса особо значимого инвестиционного проекта могут те проекты, инициаторы которых зарегистрированы на территории Камчатского края, и соответствующие следующим условиям: направлен на реализацию основных направлений социально-экономического развития Камчатского края.

ИА REGNUM напоминает, что Тымлатский рыбокомбинат в результате пожара выгорел на 70%. Предварительная версия случившегося — короткое замыкание. На заводе не было рыбаков, так как на момент возгорания, путина в том районе еще не началась, поэтому никто не пострадал.