Улан-Удэ, 6 июля, 2016, 06:08 — ИА Регнум. В Бурятии приостановили деятельность несанкционированного лагеря. В ближайшее время из него вывезут детей, сообщили ИА REGNUM в республиканском управлении Роспотребнадзора.

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Ранее специалисты ведомства провели внеплановую выездную проверку палаточного лагеря в Кабанском районе. Установлено, что иркутская фирма организовала ввоз 54 детей из Новосибирской, Томской и Иркутской областей без разрешения межведомственной районной комиссии.

«Выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований, выразившиеся в отсутствии квалифицированного повара, имеющего опыт работы в организации питания детей, некачественное мытье посуды, отсутствие сопроводительных документов, подтверждающих прослеживаемость, качество и безопасность пищевых продуктов, использование запрещенных продуктов (замороженное мясо птицы), недостаточное количество спальных мест для детей, несвоевременный вывоз хозяйственно-бытовых сточных вод. Выявленные нарушения создают потенциальную эпидемиологическую опасность для возникновения и распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений)», — говорится в сообщении ведомства.

По результатам проверки на юридическое лицо и должностное лицо составлены протоколы. Материалы проверки направлены в Кабанский районный суд, который постановил признать общество с ограниченной ответственностью виновным в совершении административного правонарушения. Деятельность детского палаточного лагеря приостановлена на 60 суток. Детей, отдыхающих в лагере, вывезут в ближайшее время.

Материалы о выявленных нарушениях переданы в прокуратуру и следственное управление СКР по Бурятии.

О приостановлении деятельности детского палаточного лагеря на берегу Байкала ИА REGNUM также сообщили судебные приставы Бурятии. В республиканском УФССП уточнили, что не каждый ребенок был обеспечен отдельным спальным местом с комплектом постельных принадлежностей, отсутствовали шкафы для хранения одежды и обуви. Надворный туалет выгребного типа не соответствовал требованиям и был заполнен более чем 2/3 объема.

Отдыхающие дети из Томской и Иркутской областей переведены в стационарный лагерь «Орленок», подытожили в ведомстве.

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Добавим, масштабные проверки детских лагерей по всей стране начались после трагедии в Карелии. 18 июня дети, участвовавшие в походе на лодках, попали в шторм на Сямозере. Лодки перевернулись и затонули, 14 детей погибли.