Сантьяго, 6 июля, 2016, 06:03 — ИА Регнум. Очередная акция протеста студентов и школьников в Чили вылилась в столкновения с стражами порядка, в результате которых были задержаны порядка 140 человек, передаёт телеканал RT.

bagnet.org Чилийский полицейский убегает от демонстрантов.

Беспорядки начались после того, как полиция перекрыла путь колонне протестующих, которые направлялись к зданию Министерства образования. Молодые люди начали забрасывать полицейских камнями и различными предметами, в ответ правоохранители применили водомёты и слезоточивый газ.

Как сообщало ИА REGNUM, акции протеста студентов, требующих проведения реформы образовательной системы, продолжаются в Чили уже длительное время. В декабре 2015 года парламент страны принял закон о бесплатном высшем образовании в университетах, который вступил в силу с нового учебного года, начавшегося в марте. Однако, по мнению молодёжи, законодательство реализуется не в полной мере. Протестующие требуют отправить в отставку министра образования страны Адриану Дельпиано.