Пекин, 6 июля, 2016, 06:03 — ИА Регнум. Центробанк КНР снизил паритетный курс юаня к доллару США на 263 базисных пунктов до отметки в 6,6857 юаней за доллар. Данный курс является минимальным с ноября 2010 г.

rodina.news Юань

Китайский юань продолжает лихорадить на фоне новостей из Европы. 5 июля паритетный курс юаня к доллару США обновил исторический минимум, установленный в декабре 2010 г. Несмотря на серьезные валютные колебания, власти КНР призывают не поддаваться панике и не идти на поводу у финансовых спекулянтов, пишет «Сина синьвэнь».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, официальный представитель Министерства торговли КНР заявил, о краткосрочности валютных колебаний, вызванных результатом референдума в Великобритании.