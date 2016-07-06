Якутск, 6 июля, 2016, 06:09 — ИА Регнум. Жителей Якутии перепугала информация о возможном вводе с 2017 года ограничений по закупкам лекарств для российских больниц и пациентов, получающих медикаменты бесплатно. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, люди считают, что такие изменения — это не способ поддержки отечественного производства лекарств, а скорее метод «избавиться от людей с не очень крепким здоровьем и не имеющих нужного количества денег».

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«Я ежемесячно получаю такое лекарство, — пишет в блоге жительница Якутии. — Проверено, только германский беротек способен приостановить мой приступ астмы, и помочь дожить до приезда скорой помощи. Не беродуал (зарубежный), не фенотерол (российский аналог беротека) не способны на столь долгий период времени облегчить острый приступ».

«Огромное количество людей останется без нужных медикаментов, — пишет другой житель Якутии. — Цены на них мгновенно взлетят. А потом, их возможно и вообще запретят в России…».

Люди считают, что принятие такого решения — это «естественный отбор в действии»: «Начинаю подозревать, что это своего рода хитрый способ избавиться от людей, обладающих не очень крепким здоровьем и не обладающих нужным количеством денег».

Одна из женщин пишет о том, что отсутствие бесплатных иностранных лекарств — это очень больная тема в её семье: «Жизнь моего ребенка зависит от импортного лекарства, стоимость которого 100 и более тысяч рублей. Каждый месяц и пожизненно. Мы как на пороховой бочке, потому что купить его сами мы просто не в состоянии. Нам регулярно предлагают на замену российское, которое опасно для жизни дочери. Да мы бы были счастливы, если бы его нам было можно. Но нет…».

«Сам покупаю и колю себе каждую неделю методжект. Покупаю только германского производства. Российский аналог-это простой мел в упаковке», — сообщает другой житель Якутии.

Блогеры делают вывод: «Запреты — это основной, и по-видимому единственный метод, которым умеют пользоваться российские политики. Достойную конкуренцию не могут составить иностранным фармацевтам, выход — запрет».

Напомним, правительство с 2017 года может ввести беспрецедентные ограничения для закупок иностранных лекарств. Как пишет Газета.ru, новую, трехступенчатую систему ограничений допуска прорабатывает Минпромторг, чтобы простимулировать развитие отечественного производства.

Новая система закупок будет устроена так, что к первому этапу допустят только предприятия полного цикла, локализованные в России. Если этот этап не состоится, то на втором будут закупать лекарственные формы, произведенные в России из иностранного сырья. И только на третьем этапе планируется рассматривать заявки всех участников рынка.