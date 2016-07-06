Москва, 6 июля, 2016, 05:42 — ИА Регнум. Основной версией в расследовании крушения самолёта Ил-76 МЧС России в Иркутской области, в результате которого погибли десять человек, стала ошибка опытнейшего командира экипажа Леонида Филина, который мог потерять ориентировку в пространстве из-за плохой видимости, пишет 6 июля газета «Коммерсантъ».

boombob.ru ИЛ-76

Как сообщил изданию источник, близкий к расследованию катастрофы, результаты расшифровки чёрных ящиков Ил-76 указывают на то, что самолёт не падал, а ударился о склон сопки.

Отмечается, что информация с параметрического самописца позволила исключить версии о возможных технических неполадках на борту, возникших в связи с попаданием самолёта в зону лесного пожара. Из расшифровки речевого самописца следует, что о каких-либо проблемах на борту не говорили и пилоты. Экипаж не догадывался о предстоящем крушении почти до самого столкновения с сопкой.

По данным источника, на подлёте к Качугскому району, где предстояло сбросить 42 тонны воды, лётчики снизились до минимально безопасной высоты, которая должна быть на 200 метров выше самой высокой точки рельефа в зоне полётов. Однако, с учётом местности, сбрасывать воду на пожар, бушевавший в низине, не имело смысла — она бы испарилась ещё на подлёте к очагу.

По этой причине пилотам пришлось выбирать траекторию движения так, чтобы подобраться к цели и одновременно снизиться, минуя возвышенности. По мнению экспертов, ориентируясь только с помощью GPS в условиях сплошной дымовой завесы, экипаж, скорее всего, неверно рассчитал высоту. Не помогла пилотам и установленная на борту Ил-76 система раннего предупреждения о близости земли, показывающая объёмную карту местности и заранее предупреждающая об опасном снижении. Специалисты полагают, что склон невысокой сопки прямо по курсу лётчики, вероятно, увидели, когда до него оставалось уже несколько сотен метров.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт Ил-76 МЧС России потерпел крушение 1 июля в Иркутской области во время тушения лесных пожаров, угрожавших населённым пунктам. На борту самолёта находились десять членов экипажа, все они погибли.