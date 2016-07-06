Владивосток, 6 июля, 2016, 06:37 — ИА Регнум. Жители ДФО с 1 июня подали уже свыше 2 тысяч заявок на получение так называемых «дальневосточных гектаров». На стадии заключения находятся 45 договоров, а 14 участков уже нашли своих обладателей, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В общей сложности, в безвозмездное пользование передано 9,99 гектаров на пилотных территориях.

надальнийвосток.рф Дальневосточный гектар

Читайте также: Совет Федерации РФ скорректировал закон о «дальневосточном гектаре»

По мнению гендиректора Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Валентина Тимакова, число заявок, поданных чуть более чем за месяц реализации проекта, доказывает высокий уровень интереса к закону и возможности получения земли в ДФО.

«Программа «дальневосточный гектар», представляющая собой совершенно новый и уникальный экономический проект в современной истории России, на деле работает. Минвостокразвития совместно с региональными органами исполнительной власти продолжают совершенствовать механизмы её реализации», — прокомментировал Валентин Тимаков.

Читайте также: Дальневосточники просят не спешить с бесплатной раздачей гектаров земли

Как сообщало ИА REGNUM, закон о бесплатном выделении земли на Дальнем Востоке подписан президентом РФ Владимиром Путиным и вступает в действие постепенно. С 1 июня жители дальневосточных регионов могут получить участки в пилотных районах, с 1 октября дальневосточникам будут доступны участки во всем регионе. А с 1 февраля 2017 года претендовать на гектары смогут все жители России.

Читайте также: Первые бесплатные гектары на Дальнем Востоке получили пчеловоды

Читайте также: В Магаданской области выданы первые «дальневосточные гектары»

Совет Федерации РФ подготовил проект документа по корректировке закона о «дальневосточном гектаре». Так, например, предусматривается возможность исключения отдельных территорий из зоны действия проекта. Ещё один блок поправок касается совершенствования запретов и ограничений на переход права собственности в отношении участков иностранным гражданам. Кроме того, одобрена инициатива депутатов из Якутии об оптимизации числа уполномоченных органов, которые ответственны за предоставление земли.

Отметим, что первые «дальневосточные гектары» были выданы в Амурской области. Жители пилотного Архаринского района получили землю под пчеловодство. Подписание договоров о дальнейшем безвозмездном пользовании трёх участков по 0,9 гектаров каждый состоялось менее чем за сутки.