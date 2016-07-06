Пекин, 6 июля, 2016, 05:21 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства торговли КНР Шэнь Даньян, выступая перед журналистами на очередной пресс-конференции в Пекине, заявил, что выход Великобритании из ЕС не скажется на развитии китайско-британских деловых отношений.

gbtimes.com Шэнь Даньян,- официальный представитель Министерства торговли КНР

«Глобальные валютные колебания, вызванные результатами референдума в Великобритании, продлятся недолго и не повлияют на долгосрочные инвестиции китайских компаний», — заявил пресс-секретарь торгового ведомства КНР.

Шэнь Даньян отметил, что в 2015 г. объем китайских инвестиций в государственные и частные проекты на территории ЕС составил $23 млрд, что является абсолютным рекордом для Китая, пишет «Чжунго жибао».

«Мы внимательно следим за развитием ситуации в Европе. Итоговая модель отношений между ЕС и Великобританией сформируется в течение 10−15 лет, за это время финансовый рынок успеет полностью восстановится», — подчеркнул Шэнь Даньян.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 5 июля паритетный курс китайского юаня к американскому доллару снизился до минимального уровня с декабря 2010 г. Главной причиной ослабления национальной валюты КНР считают Brexit и нестабильную политическую обстановку в Европе.