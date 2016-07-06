Уимблдон, Великобритания, 6 июля, 2016, 05:18 — ИА Регнум.



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Представительство россиянок на Уимблдонском турнире снова сократилось в два раза, и опять виновата в этом Серена Уильямс.

[[[flag-us]]] Серена Уильямс (США) — [[[flag-ru]]] Анастасия Павлюченкова (Россия) 2:0 (6:4 6:4)

(США) — Анастасия Павлюченкова (Россия) (6:4 6:4) [[[flag-sk]]] Доминика Цибулкова (Словакия) — [[[flag-ru]]] Елена Веснина (Россия) 0:2 (2:6 2:6)

Анастасия Павлюченкова проиграла в двух сетах, в обоих вела практически равную борьбу до счёта 4:4, и оба раза Серена прибавляла в конце партии. Когда у неё идёт подача, а подача у неё шла, мало кто способен ей противостоять. Правда, в этом году и в Австралии, и на Ролан Гаррос, в финалах Серена Уильямс проигрывала.

Елена Веснина свой четвертьфинал против Доминики Цибулковой провела уверенно и победила внешне легко. Цибулкова свою важнейшую победу одержала раньше. На трибуне корта сидел её жених, с которым в субботу они должны сыграть свадьбу. Возможность переноса свадьбы предусматривалась, но не потребовалась. Пожелаем Доминике Цибулковой счастья в личной жизни и успехов на кортах. Ну, а Елене Весниной, одержавшей первую победу в первом же своём четвертьфинале турнира Большого Шлема, пожелаем успешно сыграть и в полуфинале, где ей предстоит противостоять Серене Уильямс, сильнейшей, но всё-таки победимой.

Кроме женского одиночного разряда, Елена Веснина вместе с Екатериной Макаровой продолжают выступления в женском парном разряде, где они победно, со счётом 2:1 (4:6, 6:3, 6:1), завершили недоигранный ранее матч второго круга против Анники Бек и Янины Викмайер.

В среду, 6 июля, Елена Веснина с Екатериной Макаровой проведут встречу третьего круга против Микаелы Крайчек и Барбары Стрыцовой. В этот же день Елена в паре с бразильцем Бруно Суарешем, а они в миксте имеют второй номер посева, проведут встречу второго круга. Так что до полуфинала с Сереной Уильямс скучать Елене будет некогда.