Владивосток, 6 июля, 2016, 05:15 — ИА Регнум. «Корпорация развития Дальнего Востока» подписала соглашение с ООО «Инноватика» об осуществлении деятельности на территории опережающего развития «Надеждинская» в Приморье. Новый резидент занимается производством фасадных бетонных панелей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Корпорации. Инвестиции в проект составят 26,3 млн рублей, при этом будет создано 70 рабочих мест.

stofasadov.ru Фасадные плита из бетона

«Мы рады, что стали резидентом ТОР. Нам уже выделили участок земли, где мы построим производственные здания, сэкономленные средства от налоговых льгот мы потратим на развитие предприятия», — рассказал директор «Инноватика» Сергей Федоренко.

По словам Федоренко, это будет необычное производство. Фасадные панели существенно отличаются от распространенной вибропрессованной технологии. «Инноватика» работает по технологии вибролитого бетона. Отличительная особенность заключается в невозможности автоматизировать процесс и высокой доле ручного труда. Именно благодаря этому обеспечивается лучшее качество конечного продукта, с абсолютно гладкой поверхностью. При этом, в производстве будут использовать сырье приморских производителей.

Для обеспечения резидентов ТОР «Надеждинская» инфраструктурой в федеральном бюджете предусмотрено около 2 млрд рублей. «Корпорацией развития Дальнего Востока» запланирован ряд работ по электроснабжению территории — строительство электрической подстанции 220/10 кВ и линии электропередач, протяженностью 50 км.

На сегодняшний в Корпорацию по ТОР «Надеждинская» поступило 27 заявок на общую сумму более 17 миллиардов рублей, которые предусматривают создание около 4 тысяч рабочих мест.