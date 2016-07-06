Петропавловск-Камчатский, 6 июля, 2016, 05:01 — ИА Регнум. В Петропавловске-Камчатском возбуждено уголовное дело в отношении 56-летнего местного жителя, подозреваемого в даче взятки с целью получения секретного документа Пограничного управления ФСБ России. Об этом 6 июля сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Камчатскому краю, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Белое солнце пустыни.». реж Владимир Мотыль. 1969. СССР « Я плачу золотом»

По версии следствия, весной 2016 года «предприимчивый мужчина» с целью получения «Плана-графика применения корабельного состава Пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району» нашёл сотрудника пограничного управления, имевшего возможность предоставить ему интересующий документ.

После согласования всех условий, 13 мая подозреваемый перевёл через банкомат на карту чиновника $1100 в счёт оплаты незаконных действий. Между тем, сотрудник погрануправления действовал под контролем оперативных служб. После перевода средств мужчина был задержан сотрудниками ФСБ России по Камчатскому краю.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий».

Сообщается, что ранее в отношении этого мужчины уже было возбуждено уголовное дело по той же статье за попытку завладения секретной информацией о маршруте движения сторожевого корабля Пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району, а также патрульных судов.

«Эту информацию подозреваемый намеревался за денежное вознаграждение передавать руководителям рыбодобывающих компаний Камчатского края и криминальным элементам, осуществляющим незаконную добычу водных биологических ресурсов», — уточнили в Следственном комитете.

Оба уголовных дела соединены в одно производство, подозреваемый заключён под стражу.