Пекин, 6 июля, 2016, 04:49 — ИА Регнум. Комиссия здравоохранения и планирования семьи провинции Ляонин подтвердила факт гибели одного из пациентов, в крови которого ранее был обнаружен вирус H7N9.

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Очередной жертвой птичьего гриппа стал 67-летний житель провинции, который заразился опасным вирусом во время контакта с домашней птицей. Поступив в больницу в критическом состоянии, пациент практически все время находился без сознания, пишет «Наньцзао жибао».

Представитель провинциальной Комиссии здравоохранения и планирования семьи заявил, что власти делают все возможное для предотвращения эпидемии птичьего гриппа.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в последний раз факт заражения вирусом H7N9 был зарегистрирован в Китае в июне 2016 г.