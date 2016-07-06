Москва, 6 июля, 2016, 04:33 — ИА Регнум. Количество эвакуированных автомобилей в Москве за шесть месяцев 2016 года сократилось на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом заявил заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

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По его словам, за период с января по июнь 2016 года на спецстоянки было перемещено 139 тысяч автомобилей, а за первую половину 2015 года — 156 тысяч. «Количество эвакуированных автомобилей стабильно снижается каждый месяц», — приводит слова заммэра агентство «Москва».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня мэр Москвы Сергей Собянин внёс в Мосгордуму законопроект об упрощении механизма возврата автовладельцам эвакуированных транспортных средств за счёт сокращения количества необходимых для этого документов.

Поправки предлагается внести в городской закон от 11 июня 2012 года «О порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств в городе Москве».