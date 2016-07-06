Москва, 6 июля, 2016, 04:12 — ИА Регнум. В рамках первой кампании по распределению грантов некоммерческим организациям поддержка была оказана 497 проектам по линии девяти операторов президентских грантов. Об этом сообщает пресс-служба Общественной палаты России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Уточняется, что общая сумма распределённых грантовых средств составила 1 млрд 428 млн 48 тысяч рублей. При этом средний размер гранта составил 2,87 млн рублей.

«Впервые за историю президентских грантов в течение 2016 года будет проведено четыре конкурса каждым из девяти грантоператоров. Размер выделенной в 2016 году субсидии превышает 4,5 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Список грантоператоров в 2016 году пополнился новыми организациями. «Фонд поддержки гражданской активности в малых городах и сельских территориях «Перспектива» и Благотворительный фонд поддержки семьи, материнства и детства «Покров» уделят особое внимание поддержке инициатив местных и региональных НКО», — сообщают в Общественной палате.