Чиновников и депутатов Ванино в Хабаровском крае подозревают в коррупции
Хабаровск, 6 июля, 2016, 04:01 — ИА Регнум. Сразу трое чиновников администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» в Хабаровском крае стали фигурантами уголовного дела, связанного с мошенничеством с использованием служебного положения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
По сообщению сотрудников правоохранительных органов трое чиновников поселенческой администрации, используя свое служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием главы администрации, составили незаконные договоры социального найма и договоры передачи жилых помещений в многоквартирном доме своим родственникам, причинив тем самым ущерб поселению на сумму более 160 тысяч рублей.
Жалобы чиновников в прокуратуру ничего не дали: прокурор района, проведя процессуальную проверку, пришел к выводу, что действия следователей законны и обоснованы.
Между тем жители районного центра на местном форуме обсуждают именно размер ущерба. По их мнению, муниципальное общежитие, в котором, по мнению местной общественности, чиновники увидели способ заработка, является лакомым куском: комнаты там продают по 500 тысяч рублей, а сдают в аренду по 10 тысяч рублей в месяц.
Власти поселка Ванино, который сейчас часто упоминается в новостях, в связи с присвоением Ванинскому району статуса «Свободный порт», не впервые за последние месяцы становятся объектом внимания правоохранительных органов. Так, совсем недавно прокурор Ванинского района обратился в суд с иском о признании незаконным бездействия Совета депутатов данного поселения.
Иск появился после прокурорской проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции. В нарушение действующего законодательства некоторые поселковые депутаты не сочли нужным указывать в обязательных декларациях сведения о своих доходах, расходах, обязательствах имущественного характера, а также сведения об имуществе своих родственников.
Несмотря на законные и обоснованные требования прокурора о досрочном прекращении полномочий этих депутатов, в связи с допущенными нарушениями, Совет депутатов бездействовал.
«Выявлены нарушения закона по приведению уставов муниципальных образований в соответствие с действующим законодательством. Еще в декабре 2015 года прокурор Ванинского района вносил представление об устранении данных нарушений и получил ответ от депутатов, пообещавших привести поселенческий устав в соответствие с законом. Однако, по состоянию на апрель 2016 года Решение о внесении необходимых изменений в устав так и не было принято. В результате чего прокурор вынужден был обратиться в суд с очередным иском», — добавили в надзорном органе.