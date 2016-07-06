Хабаровск, 6 июля, 2016, 04:01 — ИА Регнум. Сразу трое чиновников администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» в Хабаровском крае стали фигурантами уголовного дела, связанного с мошенничеством с использованием служебного положения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Демиденко для ИА REGNUM Поселок Ванино, Хабаровский край

По сообщению сотрудников правоохранительных органов трое чиновников поселенческой администрации, используя свое служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием главы администрации, составили незаконные договоры социального найма и договоры передачи жилых помещений в многоквартирном доме своим родственникам, причинив тем самым ущерб поселению на сумму более 160 тысяч рублей.

Жалобы чиновников в прокуратуру ничего не дали: прокурор района, проведя процессуальную проверку, пришел к выводу, что действия следователей законны и обоснованы.

Между тем жители районного центра на местном форуме обсуждают именно размер ущерба. По их мнению, муниципальное общежитие, в котором, по мнению местной общественности, чиновники увидели способ заработка, является лакомым куском: комнаты там продают по 500 тысяч рублей, а сдают в аренду по 10 тысяч рублей в месяц.

Власти поселка Ванино, который сейчас часто упоминается в новостях, в связи с присвоением Ванинскому району статуса «Свободный порт», не впервые за последние месяцы становятся объектом внимания правоохранительных органов. Так, совсем недавно прокурор Ванинского района обратился в суд с иском о признании незаконным бездействия Совета депутатов данного поселения.

Иск появился после прокурорской проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции. В нарушение действующего законодательства некоторые поселковые депутаты не сочли нужным указывать в обязательных декларациях сведения о своих доходах, расходах, обязательствах имущественного характера, а также сведения об имуществе своих родственников.

Несмотря на законные и обоснованные требования прокурора о досрочном прекращении полномочий этих депутатов, в связи с допущенными нарушениями, Совет депутатов бездействовал.

«Выявлены нарушения закона по приведению уставов муниципальных образований в соответствие с действующим законодательством. Еще в декабре 2015 года прокурор Ванинского района вносил представление об устранении данных нарушений и получил ответ от депутатов, пообещавших привести поселенческий устав в соответствие с законом. Однако, по состоянию на апрель 2016 года Решение о внесении необходимых изменений в устав так и не было принято. В результате чего прокурор вынужден был обратиться в суд с очередным иском», — добавили в надзорном органе.