Якутск, 6 июля, 2016, 04:11 — ИА Регнум. Самая северная в мире солнечная электростанция находится в посёлке Батагай Верхоянского района Якутии и на основании этого критерия внесена в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных с официального сайта Guinness World Records.

nnm.me Полярная ночь

Отмечается, что Батагайская электростанция состоит из 3360 солнечных модулей и имеет мощность 1 мВТ. Посетителям сайта также сообщается, что объект построен РАО ЭС Востока и введён в эксплуатацию 2 декабря 2015 года.

В пресс-службе РАО ЭС Востока также сообщили, что на Батагайской электростанции 11 рядов фотоэлектрического массива располагаются на площади 1 гектар. «Солнечная станция интегрирована в существующую систему энергоснабжения поселка и совместно с действующей в населенном пункте дизельной электростанцией представляет собой единый энергетический комплекс. Оборудование работает в экстремальном климате с перепадом температур от +40 градусов Цельсия летом до — 45 зимой», — подчеркнули в компании.

Строительство солнечной станции в поселке Батагай стало частью программы РАО ЭС Востока по внедрению возобновляемых источников энергии в локальных энергоузлах с целью снизить расход топлива на действующих дизельных электростанциях, вырабатывающих электроэнергию. Таким образом, объекты альтернативной энергетики помогают сдерживать рост тарифа.

Всего на Дальнем Востоке собираются построить 178 солнечных станций и ветроэнергетических комплексов суммарной мощностью около 146 МВт. На данный момент функционируют 13 солнечных станций в Якутии и 3 ветроэнергетических комплекса в Камчатском крае и Сахалинской области.

Как сообщало ИА REGNUM, построенная в Батагае электростанция является самой крупной в ДФО. Как предполагается, экономия от введения данного объекта в поселке составит 300 тонн дизельного топлива, что равно пяти железнодорожным цистернам.