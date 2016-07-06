Монако, 6 июля, 2016, 03:52 — ИА Регнум. Вечеринка в ночном клубе Twiga в Монте-Карло с участием футболистов сборной России Александра Кокорина и Павла Мамаева не была организована российскими спортсменами. Об этом сообщил владелец клуба, бизнесмен Флавио Бриаторе на своей странице в Instagram.

s1.tchkcdn.com Шампанское.

«В России большой шум по поводу Twiga. Российские СМИ подталкивают к тому, чтобы предоставить им информацию. Эти два парня, Кокорин и Мамаев, пришли поужинать в Twiga с жёнами. После ужина они остались в клубе курить кальян. Это была частная вечеринка, организованная какими-то русскими. Они узнали Кокорина и Мамаева и в знак уважения, так как они являлись их фанатами, заказали им несколько бутылок шампанского и попросили нашего диджея сыграть гимн России. Тогда другие русские клиенты также захотели выразить своё уважение и заказали двум игрокам ещё бутылки, в результате стол Кокорина и Мамаева оказался полон бутылок. Самое смешное, что парни даже не пили алкоголь», — написал владелец клуба.

Как сообщало ИА REGNUM, видеозапись, на которой футболисты российской сборной Павел Мамаев и Александр Кокорин участвуют в вечеринке в клубе Twige в Монте-Карло, произвела большой резонанс. Под звуки российского национального гимна, футболисты курят кальян, а официанты разносят большое количество алкогольных напитков. По сообщениям СМИ, Кокорин и Мамаев угостили всех гостей в ночном клубе, заказав 500 бутылок шампанского «Арман де Бриньяк» стоимостью €500 за бутылку.

Напомним, сборная России неудачно выступила на Евро-2016, не сумев выйти из группы: российским футболистам по итогам трех игр с Англией, Словакией и Уэльсом удалось набрать лишь одно очко. Ни Кокорин, ни Мамаев в матчах чемпионата никак не запомнились.

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