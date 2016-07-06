Багдад, 6 июля, 2016, 03:16 — ИА Регнум. Количество жертв теракта, совершённого в центре Багдада, по последним данным, возросло до 250 человек. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Министерство здравоохранения Ирака.

ntv.ru Число жертв теракта в Багдаде возросло

Днём ранее власти республики сообщали о 175 погибших в результате теракта.

Как передавало ИА REGNUM, теракт произошёл в воскресение 3 июля в торговом районе Багдада Карада. Террорист-смертник находился в автомобиле, начиненном взрывчаткой. Из-за взрыва в ряде близлежащих строений начался пожар. В тот же день в другом районе столицы Ирака также прогремел взрыв.

Ответственность за взрывы взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России).

Читайте также: Глава МВД Ирака подал в отставку из-за терактов в Багдаде