Москва, 6 июля, 2016, 02:47 — ИА Регнум. В Сирии 5 июля заключены соглашения о примирении с представителями ещё четырёх населенных пунктов в провинции Деръа. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, распространённом пресс-службой Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Минобороны.рф Гуманитарная помощь

Уточняется, что количество населённых пунктов, присоединившихся к процессу примирения, таким образом, увеличилось до 177.

Также были продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевыми командирами отрядов вооружённой оппозиции в провинциях Дамаск, Хомс и Деръа. Количество вооружённых формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий перемирия, осталось без изменений — 61.

Продолжено оказание гуманитарной помощи жителям сирийских населённых пунктов. «Малообеспеченным семьям населенных пунктов Хуарат (провинция Латакия) и Маалула (провинция Дамаск) доставлено 5 тонн гуманитарных грузов, основу которых составили мука, рис, мясные и рыбные консервы», — говорится в сообщении.

Напомним, на территории Сирии с 27 февраля введён режим прекращения боевых действий. Под его действие не попадают террористические группировки, в том числе «Исламское государство» и «Джабхат ан-Нусра». Деятельность этих группировок на территории России запрещена по решению Верховного суда.