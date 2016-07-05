Москва, 6 июля, 2016, 02:40 — ИА Регнум. Режим прекращения боевых действий продолжает соблюдаться в большинстве провинций Сирии. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, распространённом пресс-службой Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Флаг Министерства обороны Российской Федерации

За сутки российской стороной зафиксировано пять нарушений режима перемирия на территории провинции Дамаск. «Формирования причисляющей себя к оппозиции группировки «Джейш аль-Ислам» обстреляли из миномётов позиции сирийских вооружённых сил в районах населённых пунктов Джаубар, Дума, Хауш-эль-Фара, Арбил и Хараста», — говорится в опубликованном документе.

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Сообщается также, что боевики террористических группировок «Джабхат ан-Нусра» и «Исламское государство» (запрещены в России) продолжают препятствовать окончательному установлению режима прекращения боевых действий.

В течение суток в провинции Алеппо из самодельной артиллерии и миномётов террористы обстреляли населённые пункты Хандрат, Эль-Хадер и Кудехи, кварталы Шейх Максуд и Эль-Халидия в городе Алеппо. Обстрелам террористов подверглись населённые пункты Дума, Бейнури, Джаубар, Бахария, Хараста-эль-Кантара и Хутейта-ал-Джараш в провинции Дамаск, а также населённый пункт Таума в провинции Латакия.

Напомним, на территории Сирии с 27 февраля введён режим прекращения боевых действий. Под его действие не попадают террористические группировки, в том числе «Исламское государство» и «Джабхат ан-Нусра». Деятельность этих группировок на территории России запрещена по решению Верховного суда.