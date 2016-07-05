Минск, 6 июля, 2016, 01:43 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей 6 июля отправляется с двухдневным визитом в Латвию для переговоров с высшим руководством страны. Об этом сообщает пресс-служба МИД постсоветской республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

mfa.gov.by Владимир Макей

В программе визита 6 и 7 июля запланированы переговоры белорусского министра с латвийским коллегой Эдгаром Ринкевичем, а также встречи с президентом Латвии Раймондом Вейонисом, премьер-министром Марисом Кучинскисом, вице-премьером и министром экономики Арвилсом Ашераденсом и министром сообщений Улдисом Аугулисом.

«В ходе переговоров будет рассмотрен весь спектр вопросов развития белорусско-латвийского взаимодействия в политической, торгово-экономической, транспортно-транзитной, гуманитарной областях, тематика сотрудничества Беларуси и Европейского союза, а также актуальные аспекты региональной и международной повестки дня», — говорится в официальном сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая в Риге состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Белоруссии и Латвии. По информации белорусского внешнеполитического ведомства, стороны обсудили «широкий круг вопросов двусторонних отношений, в том числе перспективы и пути расширения политического, торгово-экономического и транзитного сотрудничества, реализации совместных инвестиционных проектов, взаимодействия в рамках функционирования Евразийского экономического союза и в международных организациях, а также различные аспекты отношений Белоруссии и Европейского союза».

Кроме этого, госсекретарь министра иностранных дел Латвии Андрей Пилдегович и замминистра иностранных дел Белоруссии Елена Купчина «обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня и согласились с необходимостью совместных усилий по эффективному реагированию на новые вызовы и угрозы».

Напомним, Латвия давно оказывает услуги официальному Минску в сфере транзита. Правительство Белоруссии предпочитает прибалтийские порты российским в Калининградской и Ленинградской областях, хотя до 2015 года Александр Лукашенко неоднократно заявлял о возможности переориентации грузопотоков на российские порты. Значительно менее интенсивные контакты между постсоветскими республиками отмечены в политической сфере, обусловленные давней неприязнью Брюсселя к «последнему диктатору Европы» и поддержкой прибалтийскими этнократиями прозападной оппозиции в Белоруссии.