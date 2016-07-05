Сухум, 6 июля, 2016, 01:31 — ИА Регнум. В Сухуме неизвестные обстреляли автомобиль, в котором находились сторонники президента Абхазии Рауля Хаджимбы, в результате чего получили ранения два человека. Пострадавшие были направлены в больницу, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на источник в администрации главы республики.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля оппозиция в Абхазии, требуя отставки министра внутренних дел Леонида Дзапшба, попыталась поджечь здание МВД республики. Бутылка с зажигательной смесью попала в козырек подъезда здания ведомства. Козырёк загорелся, но правоохранителям удалось потушить пламя.

Рауль Хаджимба пошел на уступки оппозиции и временно отстранил от должности Леонида Дзапшба.

Недовольство оппозиции вызывает подготовка к референдуму по вопросу о проведении досрочных выборов президента Абхазии, который назначен на 10 июля. Оппозиция обвиняет Рауля Хаджимбу в препятствовании проведению референдума и требует отправить в отставку главу МВД, разрешить голосование на референдуме по открепительным удостоверениям и просроченным паспортам, открыть участки для голосования в России, предоставить оппозиции телеэфир. Сам референдум протестующие требуют перенести референдум на октябрь или ноябрь.