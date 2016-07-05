Москва, 6 июля, 2016, 01:08 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри в телефонном разговоре вечером 5 июля обсудили сирийское урегулирование и ситуацию на Украине. Об этом сообщает пресс-служба МИД России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM

В частности, как отмечается, стороны обсудили вопросы, связанные с сотрудничеством России и США в качестве сопредседателей Международной группы поддержки Сирии, включая предстоящие контакты на экспертном и политическом уровнях.

«В связи с визитом Джона Керри в ближайшие дни на Украину Сергей Лавров обратил внимание на появляющуюся информацию о намерениях спровоцировать возобновление полномасштабных боевых действий в Донбассе, и призвал Вашингтон приложить усилия, чтобы не допустить такого развития», — говорится также в сообщении.

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