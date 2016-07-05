Мурманск, 6 июля, 2016, 00:44 — ИА Регнум. Самолёт компании «Аэрофлот», совершавший рейс из Мурманска в Москву, вынужден был вернуться в аэропорт вылета после попадания птицы в двигатель. Об этом сообщает портал FlashNord со ссылкой на источник в авиационных кругах.

Чайка

Уточняется, что инцидент произошёл ещё в ночь на 5 июля, но известно о нём стало только теперь. «Птица, предположительно чайка, во время набора высоты повредила двигатель. Борт приземлился благополучно», — сообщил собеседник агентства.

Сколько человек находилось на борту воздушного судна, не уточняется. Пассажиры были отправлены из Мурманска в Москву резервным самолётом вечером 5 июня.

Источник отметил, что воздушное судно нуждается в диагностике. В настоящее время самолёт обследуют сотрудники «Аэрофлота».