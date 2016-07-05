Кишинёв, 6 июля, 2016, 00:28 — ИА Регнум. Вице-премьер РФ, спецпредставитель президента России по Приднестровью Дмитрий Рогозин 5 июля прибыл с визитом в Молдавию. Как передает корреспондент ИА REGNUM, у здания кишиневского аэропорта Рогозина встречали несколько десятков протестующих румыноунионистов, требовавших объявить его персоной нон грата в Молдавии, вывести российские войска из Приднестровья и присоединить Молдавию к Румынии. «Чемодан — вокзал — Россия!» — скандировали манифестанты.

ИА REGNUM

Сам Рогозин сообщил на своей странице в Facebook, что по прибытии в Кишинев получил на свой телефон «странное» SMS-сообщение: «Добро пожаловать в Румынию». Он также обозначил цели поездки в Молдавию и ПМР: «Молдавия заинтересована в российском рынке для своего вина, мы заинтересованы в снятии блокады с Приднестровья».

В молдавской столице Дмитрий Рогозин, являющийся также сопредседателем молдавско-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, провел встречу с молдавским коллегой, вице-премьером Октавианом Калмыком.

Стороны обсудили «дорожную карту» возобновления экономического сотрудничества между двумя странами. Документ был подготовлен российской стороной и передан Кишиневу для дальнейшего согласования. В нем прописаны меры, которые необходимо предпринять молдавской стороне для возобновления поставок молдавской сельскохозяйственной продукции и вина на российский рынок.

По словам Калмыка, работу над «дорожной картой» планируется завершить в июле, после чего она будет утверждена сопредседателями молдавско-российской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству. «В ближайшем будущем мы преодолеем спорные ситуации в наших торговых отношениях», — выразил уверенность молдавский чиновник.

Дмитрий Рогозин отметил, что не был в Молдавии на протяжении двух лет, и за это время «многое изменилось». «Мы уверены, что для Молдавии важно опираться на возможности рынка Российской Федерации и Таможенного союза», — сказал он.

«Дорожную карту» по восстановлению торговых отношений он назвал «домашним заданием», которое необходимо выполнить. «Я соскучился по Кишиневу, по вам, поэтому надеюсь, что все будет хорошо, и что все будет сопровождаться хорошим настроением», — добавил Рогозин.

После этого Дмитрий Рогозин отправился в Приднестровье, где у него запланированы встречи с президентом ПМР Евгением Шевчуком и руководством парламента Приднестровья. Рогозин также выступит 6 июля на заседании Верховного совета ПМР.

Во второй половине для 6 июля он снова вернется в Молдавию, где проведет встречу с молдавским премьер-министром Павлом Филипом.