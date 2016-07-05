Минск, 6 июля, 2016, 00:03 — ИА Регнум. Консультативный совет при Нацбанке Белоруссии на заседании 4 июля обсудил структурные аспекты повышения эффективности функционирования национальной экономики. Об этом сообщает пресс-служба регулятора, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

bialgroup.com Национальный банк Белоруссии

В заседании совета, которое прошло под руководством председателя правления Нацбанка Павла Каллаура, присутствовали также первый замминистра экономики Белоруссии Александр Заборовский, представители ведущих экономических вузов страны, руководители и специалисты структурных подразделений банка.

Как заявил на заседании Павел Каллаур, структурную политику необходимо активно задействовать наряду с монетарными и бюджетными мерами для обеспечения финансовой стабильности и создания условий для долгосрочного роста экономики Белоруссии.

В числе основных направлений структурной политики с точки зрения необходимости обеспечения устойчивого развития в ближайшие годы глава регулятора назвал технологическую модернизацию отраслей традиционной экономики в части производств, имеющих рыночный потенциал, а также быстрый рост новой экономики, основанной на восприятии и коммерческом использовании знаний и последних достижений науки и техники.

Среди ключевых направлений Каллаур указал также повышение эффективности функционирования государственного сектора экономики, развитие предпринимательской инициативы, особенно в сферах услуг и производства, формирование финансового рынка с высокой степенью интеграции с мировыми финансово-кредитными системами.

По мнению главы Нацбанка, реализация этих направлений позволит продвинуться в решении задач по улучшению бизнес-среды, обеспечению устойчивости инвестиций в основной капитал, привлечению иностранных инвестиций, обеспечению сбалансированности платёжного баланса и устойчивому функционированию валютного рынка в среднесрочной перспективе.

Сопутствующими эффектами решения указанных задач структурной политики будут реальные и позитивные сдвиги в структуре занятости, улучшение финансовых показателей работы предприятий и нормативов безопасного функционирования банков, долгосрочный рост реальных доходов населения, заявил Каллаур.

Глава регулятора также подчеркнул, что подобное видение структурных аспектов повышения эффективности национальной экономики в целом совпадает с позицией Международного валютного фонда, выраженной в ходе последней (июньской) миссии.

Как передавало ИА REGNUM, МВФ по итогам работы миссии фонда в Минске 21−30 июня ухудшил свой прогноз по падению ВВП Белоруссии в реальном выражении в 2016 году с прежних 2,7% до 3%, в 2017 году — с 0,4% до 0,5%. Александр Лукашенко в своём указе «О задачах социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016 год», напомним, обозначил в качестве цели рост ВВП в 2016 году «не менее чем на 0,3%».

Кризис в Белоруссии длится третий год и сопровождается падением ВВП, реальных зарплат и других показателей, и по мнению экспертов, докризисного уровня постсоветская республика достигнет нескоро. Правительство и Нацбанк Белоруссии не теряют надежды получить кредит от МВФ в размере $3 млрд, однако фонд не спешит рассматривать заявку официального Минска.