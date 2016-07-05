Москва, 5 июля, 2016, 23:49 — ИА Регнум. В Кремле разгорелся скандал вокруг подписи президента Российской Федерации Владимира Путина под законом, который не соответствует тому, что был принят Государственной думой и одобрен Советом Федерации. Как заявил сегодня, 5 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в аппарате президента идет разбор ситуации.

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Речь идет о пакете законов о Росгвардии. Дело в том, что закон, который подписал президент Путин, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации, отличается от того, который был принят Государственной думой и одобрен Советом Федерации.

Отличие заключается в сроках, на которые выдается разрешение на хранение огнестрельного оружия самообороны, охотничьего, спортивного, пневматического оружия. В той версии, что подписал президент, такое разрешение должно выдаваться гражданам на пять лет, а вот в версии Госдумы и Совета Федерации — на десять лет.

«В Кремле разбираются», — сказал Песков. Он также обещал, что как только разберутся, он сообщит, как так получилось.