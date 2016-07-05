Лондон, 5 июля, 2016, 23:48 — ИА Регнум. Британский министр труда и пенсий Стивен Крэбб снял свою кандидатуру с выборов нового лидера Консервативной партии после неудачного финиша в первом туре, передает ABC News.

gov.uk Стивен Крэбб

Крэбб заявил о своей поддержке министру внутренних дел Терезе Мэй, занявшей первое место в сегодняшнем туре. С 34 голосами от членов Консервативной партии в парламенте он стал четвертым.

Решение Крэбба сократило до трех число кандидатов на следующем туре 7 июля. На них конкурентами Мэй являются министр энергетики Андреа Лидсом и глава минюста Майкл Гоув.

Бывший министр обороны Лиам Фокс занял последнее место в голосовании 5 июля и выбыл из борьбы.