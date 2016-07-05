Лондон, 5 июля, 2016, 23:32 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Великобритании Тереза Мэй показала отличный результат в первом туре выборов нового лидера Консервативной партии и премьер-министра страны, передает ABC News.

academic.ru Английский парламент

За Мэй проголосовали 165 членов Консервативной партии парламента — намного больше, чем за министра энергетики Андреу Лидсом, набравшую 66 голосов.

Министр юстиции Майкл Гоув получил 48 голосов. Стивен Крэбб, министр труда и пенсий, занял четвертое место с 34 сторонниками.

За бывшего министра обороны Лиама Фокса проголосовали лишь 16 депутатов. Таким образом, Фокс выбывает из борьбы.

Голосование планируется возобновить 7 июля, когда 330 законодателей будут выбирать из оставшихся четырех кандидатов. Конкурс будет длиться, пока не останутся два лучших кандидата. Между ними будет выбирать весь состав Консервативной партии.

Имя нового лидера тори определится 9 сентября.

Напомним, ранее после провальных для него итогов референдума 23 июня действующий премьер-министр Великобритании объявил о желании уйти в отставку. Несмотря на выторгованные у Брюсселя уступки для Британии, большинство ее граждан проголосовали за выход страны из Евросоюза.