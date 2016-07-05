Москва, 5 июля, 2016, 23:08 — ИА Регнум. Аналитический центр OSTKRAFT пишет сегодня, что 1 июля 2016 года, очень тихо, сродни далекому выстрелу в ночи, почти незаметно для новостных служб проскочило крохотное сообщение из Казахстана. В результате проведенной спецслужбами страны операции в Карагандинской области задержана группа из шести экстремистов, планировавших атаку на российскую воинскую часть возле города Балхаш. Там располагается радиотехнический узел российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), предназначенной для непрерывной разведки космического пространства, обнаружения и сопровождения баллистических ракет и космических объектов, определения параметров их траектории и выдачи информации, в том числе прицельных данных, в командные пункты СПРН.

nationalgeographic.com Голова анаконды

Этот случай является важным элементом мозаики общей картины происходящего сейчас не только в Среднеазиатском регионе, но и на уровне геополитического противостояния глобальных систем. Мы становимся свидетелями попытки реализации последнего этапа большой операции американских спецслужб под общим кодовым наименованием «Анаконда». Подробности этой операции и её значение для дальнейших событий сообщает OSTKRAFT.