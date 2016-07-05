Москва, 5 июля, 2016, 23:34 — ИА Регнум.



r-v-s.su Сбор подписей против антисемейных законопроектов

Чем запомнятся нам, избирателям, депутаты Государственной думы VI созыва — вопрос открытый, потому что память у всех избирательна по-разному. Но вот что можно утверждать наверняка: граждане России, которым уже удалось, к несчастью, обзавестись семьей и детьми, будут поминать их долго и всё последними словами. Что же касается тех, кто еще не успел завести семью или хотя бы детей, то они десять раз подумают, прежде чем сделать этот фатальный шаг.

Потому что буквально на последнем пленарном заседании Госдумы уходящие на каникулы законотворцы поспешно и совершенно непрозрачно приняли закон, которым ввели криминализацию семейных отношений. Теперь за любой шлепок не в меру расшалившемуся чаду грозит уголовное наказание до двух лет, причем за такой же шлепок расшалившемуся соседскому ребенку не грозит практически ничего. Такой закон: семейный — значит, виновен.

В тот короткий промежуток времени пока антисемейный законопроект перемещался для утверждения в Совет Федерации, правозащитники и родители предприняли отчаянную попытку остановить очередное наступление ювеналов, стоя по всей стране в пикетах, звоня во все колокола сайтов информационных агентств, радиостанций и редакций газет в (как теперь оказалось) тщетных попытках раскрыть глаза на происходящее сенаторам.

Граждане России, как выяснилось в процессе, — в подавляющем большинстве против этого, мягко говоря, непродуманного закона. А прямо говоря — антинародного. Это проявилось и в тысячах подписей под призывом не принимать закон, и в участии в пикетах против закона, и в результатах голосований на различных сайтах, и в ходе передач на радио и ТВ.

Так, 1 июня член общественного совета при уполномоченном по правам ребенка РФ Элина Жгутова, выступая в эфире радио «Говорит Москва», в жаркой дискуссии с перевесом 65% против 35% доказала антинародный смысл принятых поправок.

А накануне в голосовании на радио РСН, где позицию противников принятия закона защищала детский психолог, публицист, директор Института демографической безопасности и соучредитель Межрегионального Фонда социально-психологической помощи семье и ребёнку Ирина Медведева, результат был еще более разгромным. С определением внесенных Думой и одобренных Совфедом поправок как преступных (поскольку они разбивают семью и фактически запрещают воспитание детей) согласились 95% слушателей радиопередачи.

Стоит отметить, что Совет Федерации на последнем пленарном заседании весенней сессии умудрился одобрить аж 160 законопроектов (по крайней мере столько было в повестке заседания). Видимо, в этой суматохе сенаторы не придали значения тому, какие последствия для социального мира в обществе будут иметь эти поправки. А также забыли, что на носу федеральные выборы. Интересно, как будет сочетаться всенародное бурное осуждение принятого ими закона и голосование на выборах за партию «Единая Россия», которая и протолкнула, и приняла этот закон единолично (другие партии не голосовали)?