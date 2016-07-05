Сухум, 5 июля, 2016, 22:49 — ИА Регнум. Протестующие у здания МВД Абхазии в Сухуми метнули в строение коктейле Молотова. Об этом сегодня, 5 июля, сообщает телеканал RT.

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Сообщается, что сторонники оппозиции метнули бутылку с зажигательной смесью и попали в козырек подъезда здания МВД. Козырек загорелся, но правоохранителям удалось потушить пламя.

Напомним, в ходе столкновений у здания МВД, протестующим удалось сломать внешние ворота и прорваться на площадку перед зданием МВД Абхазии.

Министр обороны Абхазии Мираб Кишмария и лидер оппозиции призвали собравшихся к спокойствию для проведения переговоров. На какое-то время штурм прекратился.

Но переговоры результатов не приносят и периодически группы оппозиции пытаются прорвать спецназ, заблокировавший вход в здание.