Челябинск, 5 июля, 2016, 22:25 — ИА Регнум. Партии «Парнас» и «Яблоко» определили кандидатов на выборы в Государственную думы от Челябинской области. Места кандидатов займут региональные члены организаций, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума

Партийный список из пяти кандидатов партии «Парнас» возглавил руководитель челябинского регионального отделения Алексей Табалов. Следом в списке идут: главный специалист ООО «ЧТЗ — УРАЛТРАК» Вячеслав Кислицин, миасский общественник — Василий Потапов, правозащитница — Валерия Приходькина, член совета регионального отделения партии «Парнас» Гамиль Асатуллин.

По одномандатным избирательным округам были распределены кандидаты из партийного списка. Так, по Челябинский округу №189 выдвинут Гамиль Асатуллин, по Металлургическому округу №190 идет Алексей Табалов, по Коркинскому округу №191 заявлена Валерия Приходькина, по Златоустовскому округу №193 баллотируется Василий Потапов. На Магнитогорский одномандатный избирательный округ №192 партий «Парнас» кандидата не выдвинула.

После съезда сторонников партии «Яблоко» 3 июля появился список кандидатов по одномандатным округам также из челябинских политиков. Однако одномандатные избирательные округа займут не только партийцы от «Яблока». Так по Металлургическому округу № 190 заявлен бывший председатель челябинского регионального отделения партии «Родина» Алексей Севастьянов, по Коркинскому округу № 191 выдвинут Заместитель главы Челябинского регионального отделения партии «Яблоко» Ярослав Щербаков, по Магнитогорскому округу №192 — Руководитель Троицкого местного отделения партии «Яблоко» Сергей Шичков, по Златоустовскому округу № 193 — детский врач Наталья Таврина. Лидер регионального отделения партии «Яблоко», доцент Кафедры международного, трудового и финансового права Челябинского Государственного Университета Андрей Талевлин выдвинут по Челябинскому округу №189.

Партийный список партии «Яблоко» представлен 9-ю кандидатами по Региональной группе №59. Возглавляет список Андрей Талевлин, следом идет директор по юридическим вопросам ООО «Теплогазмонтаж» Ярослав Щербаков, директор ООО «ЗСБ «Армакс-Урал» Валерия Шевченко, врач челябинской городской клинической больницы № 1 Наталья Таврина, член партии «Яблоко» Артем Калетин, член движения «ФАТИХА», член движения «За ядерную безопасность» Фатима Кобжасарова, член Регионального Совета, член Федерального Совета партии «Яблоко» Людмила Федоренко, члены троицкого отделения партии Сергей Шичков и Александр Киржацкий.

Партия «Родина», после перехода Алексея Севастьянова с частью команды в «Яблоко», пока «закрыла» лишь два одномандатных избирательные округа. По Металлургическому округу № 190 выдвинут партией предприниматель Андрей Яцун, по Магнитогорскому округу №192 — журналист Ольга Корда. По региональному партийному списку пока утверждены три кандидата. Это Андрей Яцун, Ольга Корда и правозащитник Алексей Ковалев.

Напомним, на выборах в 2011 году в Госдуму РФ партия «Яблоко» в челябинской области получила — 3,5%, по России — 3,43%. Партия «Парнас» в выборах 2011 года не участвовала, как и партия «Родина», которая была восстановлена в 2012 году.