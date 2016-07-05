Москва, 5 июля, 2016, 22:23 — ИА Регнум.



Питер Пауль Рубенс. Вакханалия на острове Андрос. 1635

Александр Кокорин и Павел Мамаев — футболисты сборной России — громко отметили вылет команды с чемпионата Европы в ночь со 2 на 3 июля в самом дорогом баре Монте-Карло Twiga c 500 бутылками шампанского на 250 тыс. евро, которые разносили под гимн Российской Федерации. Социальные сети буквально взорвались гневными комментариями, самое мягкое из которых — «позор наш». Не преминули обозначить свою личную позицию и должностные лица.

Министр спорта Виталий Мутко посчитал поведение Кокорина и Мамаева неспортивным и увидел в нём «нежелание выступать за сборную России».

Официальный представитель СК РФ Владимир Маркин в своем Твиттере оставил такой пост: «Разливать доверили другим. Эти бы точно в бокалы не попали…».

Пользователи социальных сетей выложили в Интернет комментарии, полные иронии, грусти и сарказма.

@ohZenit: «Мамаев и Кокорин потратили 250.000€ на шампанское в Монте-Карло.

Мамаеву и Кокорину грозит штраф до 3.000₽».

@PutinsEconomy: «Кокорин и Мамаев переживают из-за вылета с Евро-2016 и заливают горе в Монте-Карло. Тяжело им».

@AramAshotich: «Мамаев и Кокорин потратили на шампанское в Монте-Карло 250 тысяч евро. В пьянке за деньги олигархов мы всех побеждаем».

Василий Новоженин: «Уроды моральные, мне было бы стыдно показываться перед людьми. А эти бухают, им в наркологии место, а не в сборной! Только вот объясните: почему они получают в миллион раз больше любого пожарного в стране, который каждые сутки рискует своей жизнью?»

Roman Katolic: «Вместо того, чтобы с потной задницей по полю бегать, тренироваться, ошибки и позор исправлять, они свои зеньки заливают под гимн государства Российского!»

Отреагировали на шампанское и кальян с футболистами клубы «Краснодар» и питерский «Зенит»: Мамаев переведён в молодёжную сборную, Кокорин — в «Зенит-2», обоим обещан клубный штраф, его размер не озвучивается.

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В соответствии с российским законодательством, административная ответственность за использование гимна в неподобающих для этого обстоятельствах предполагает штраф в размере от 2 до 3 тыс. рублей.

Похоже, российская сборная на чемпионате Европы запомнится не только своим провальным проигрышем в 1/8 финала и предпоследним 23-м местом в турнирной таблице (последнее — у Украины), но и этим скандалом. Не только болельщики — но и совсем неспортивные «бабы Мани» — задаются вопросом: почему у игроков сумасшедшие зарплаты, почему государство не может найти одного тренера на сборную, а тот — 11 футболистов? Которые будут забивать голы и не будут надругаться на гимном своей страны в самом дорогом баре игорного Монте-Карло.