Йошкар-Ола, 5 июля, 2016, 22:15 — ИА Регнум. Инфляция в Марий Эл по итогам июня составила 0,2%. С начала года потребительские цены на все товары и услуги в республике выросли на 3,6%, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Маристата.

nao24.ru Инфляция

В июне в группе продовольственных товаров без учета алкогольных напитков наблюдается дефляция в размере 0,1%, с начала года товары указанной группы подорожали на 3,4%. Максимальный темп роста цен в течении месяца зафиксирован в группе алкогольных напитков — 0,6%, с начала года алкоголь также подорожал наиболее значительно в Марий Эл — на 4,6%.

В июне на территории республики рекордный рост цен зафиксирован на картофель, он подорожал на 42%, на 22% подорожала свекла столовая, на 15% — морковь. Кроме того, на 10% подорожала крупа гречневая-ядрица и на 7% сахар-песок.

Также ряд продовольственных товаров подорожали на 2−4%: рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород, рыбное филе, консервы рыбные с добавлением масла, жевательная резинка, печенье, кофе натуральный в зернах и молотый и соль поваренная пищевая.

В группе непродовольственных товаров максимально подорожал учебник, дидактический материал для школы, учебное пособие — на 11%.

В сфере транспортных услуг зафиксирован рост стоимости проезда в городском муниципальном автобусе на 4,3%, а также проезда в такси — на 3%. Также на 4% подорожал проезд в купейном и плацкартном вагоне фирменного и нефирменного поездов дальнего следования.

В Марий Эл в июне значительно выросла стоимость билета в кинотеатр — на 24%, билета в музей — на 12%. На 9% увеличилась стоимость пребывания в пансионате или доме отдыха при расчете за день и на 4% — стоимость пребывания в санатории.

Как сообщало ИА REGNUM, в годовом выражении инфляция в июне в России ускорилась до 7,5% после 7,3% в мае. При этом в январе инфляция составила 1%, в феврале — 0,6%, в марте — 0,5%, в апреле, мае и июне инфляция оставалась на уровне 0,4%.

Ранее глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что умеренно жесткая денежно-кредитная политика позволит снизить уровень инфляции в России с 7% до 4% к концу 2017 года.

При этом она допустила, что в начале осени или даже в конце августа в российской экономике возможна дефляция в связи с хорошим урожаем.