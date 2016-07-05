Челябинск, 5 июля, 2016, 22:14 — ИА Регнум. Сенаторы от Челябинской области не воспрепятствовали принятию законопроектов, вводящих уголовную ответственность близким людям в кругу семьи за шлепки. Олег Цепкин голосовал за принятие, а Ирина Гехт при голосовании воздержалась, передает корреспондент ИА REGNUM.

r-v-s.su Протесты по всей России против антисемейных законопроектов

Антисемейные законопроекты с целью декриминализации российского законодательства приняты Государственой думой после трех чтений и поступили в Совет Федрации, где также были одобрены. Сенаторы от Челябинской области и Ирина Гехт и Олег Цепкин приняли участие в голосовании.

Свою позицию при голосовании за резонансные законопроекты прокомментировала сенатор Ирина Гехт. «Я воздержалась по этим двум поправкам, потому что на самом деле работала ранее в социальной сфере и как раз столкнулась с зарождением родительского сопротивления, которое выступало против различных поправок и ювенальной юстиции как таковой. Но поскольку всегда в этих вопросах очень много манипуляций и субъективных вещей, поэтому я воздержалась», — отметила сенатор. Как пояснила Ирина Гехт, в Совете Федерации создана рабочая группа, которая проведет всестороннее исследование проблемы. С отрицательным заключением по законопроектам №653 369−6 и №653 398−6 от Общественной палаты РФ Ирина Альфредовна не знакома. Сенатор считает, что «осенью в отношении принятых законодательных поправок в рамках созданной комиссии мы сделаем выводы».

«Мы готовы внести поправки, если на самом деле будут подтверждены те факты, которые были высказаны рядом сенаторов, в том числе Еленой Борисовной Мизулиной», — подытожила Ирина Гехт.

Сенатор Олег Цепкин для комментария по вопросу антисемейных инициатив был не доступен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 июня Госдума 233 из 238 депутатами «Единой России» — «За», и 50 из 63 от «Справедливой России» — «Против», при неучастии в голосовании КПРФ и ЛДПР, приняла законопроекты №653 369−6 и №653 398−6, по которым вводится наказание по ст. 116 УК РФ в отношении близких в случае семейного конфликта до 4 лет лишения свободы. В отношении посторонних людей наказание по той же статье 116 УК РФ переводится в КоАП в разряд административных.

29 июня Совет Федерации, несмотря на протесты общественности, пикеты и сбор подписей по всей стране, также принял законопроект. 107 сенаторов проголосовали «за», 17 — «против», а 23 — воздержались.

3 июля президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон №323-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности».

Напомним, против антисемейных инициатив активно выступили «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС), Ассоциация родительский комитетов и сообществ (АРКС), Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства, сенатор Елена Мизулина, Уполномоченный по правам детей Павел Астахов.

В настоящее время организацией «Родительское Всероссийское Сопротивление» ведется сбор подписей против против принятого Федерального закона №323-ФЗ. Также председатель «Родительского Всероссийского Сопротивления» Мария Мамиконян намерена обратиться в Конституционный суд Российской Федерации